Ucraina, Macron: 26 paesi impegnati per garantire sicurezza

Roma, 4 set. (askanews) - Ventisei Paesi, principalmente europei, si sono "impegnati" a partecipare a una "forza di rassicurazione" nell'ambito di un futuro cessate il fuoco russo-ucraino, dispiegando truppe in Ucraina o essendo "presenti su terra, in mare o in aria", ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron al termine della riunione della "Coalizone dei Volenterosi" a Parigi.

"Questa forza non ha alcuna intenzione o obiettivo di scatenare una guerra contro la Russia", ha dichiarato il presidente francese alla stampa. Dopo una videoconferenza con Donald Trump, Macron ha assicurato che il "sostegno americano" a queste "garanzie di sicurezza" per Kiev sarà finalizzato "nei prossimi giorni".

Macron ha anche affermato che gli europei imporranno nuove sanzioni "insieme agli Stati Uniti", se Mosca continuerà a rifiutare la pace.

