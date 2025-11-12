Ucraina, l'esercito di Kiev: i russi avanzano a Zaporizhzhia

Kiev, 12 nov. (askanews) - La guerra in Ucraina si inasprisce e da entrambi i fronti si rivendicano vittorie e si scambiano accuse. La Russia ha aumentato la pressione sul fronte ucraino, con Kiev sembra essere sempre più in difficoltà. Le truppe di Mosca hanno approfittato della fitta nebbia a Pokrovsk per penetrare nella città del Donetsk, assediata da giorni. Il Cremlino inoltre afferma di aver preso il controllo di tutta la parte orientale della città di Kupyansk, nell'oblast di Kharkiv. "La situazione è difficile", ammette Zelensky. Ma annuncia che sono stati abbattuti oltre 150 droni russi da inizio mese e che Kiev continuerà a sviluppare la tecnologia dei droni-intercettori".

I media ucraini parlano di bombardamenti massicci da parte di Mosca che hanno provocato numerosi black out. Secondo le autorità russe, gli attacchi sono diretti contro infrastrutture militari, industriali e di comando, ma Kiev denuncia danni anche a strutture civili.

Le difficoltà per Zelensky vengono anche dall'interno, dopo lo scandalo corruzione dei giorni scorsi il governo ucraino ha deciso di sospendere il ministro della Giustizia Galushenko.