Ucraina, Lavrov: inutile parlare di sua sicurezza senza la Russia

Mosca, 20 ago. (askanews) - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha ammonito sul fatto che parlare della sicurezza dell'Ucraina senza Mosca è "una strada che non porta da nessuna parte".

La Russia è favorevole a garanzie di sicurezza affidabili per l'Ucraina, ma al tempo stesso si augura che gli Stati uniti capiscano che discutere di questioni di sicurezza senza la Russia è una "strada che non porta da nessuna parte", ha affermato Lavrov durante una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri giordano Ayman Al Safadi.

