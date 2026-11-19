Berlino, 19 nov. (askanews) - Gli inviati speciali degli Stati Uniti per la pace, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono arrivati alla cancelleria di Berlino, accolti dal consigliere per la politica estera e di sicurezza del cancelliere Friedrich Merz. Sono poi attesi il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Andy Burnham, per la riunione del formato E3 con il presidente dell'Ucraina Volodymir Zelensky.

A seguire la riunione della coalizione dei volenterosi con la presidente del consiglio Giorgia Meloni.