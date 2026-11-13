Ucraina, La Russa: senza aiuti militari impossibili trattative pace

Milano, 13 nov. (askanews) - "Non è che aiutiamo solo l'Ucraina che già sarebbe giusto e doveroso far prevalere il diritto alla libertà e all'esistenza rispetto all'uso della forza di un altro Stato, ma poi aiutando l'Ucraina noi siamo convinti di aiutare tutta l'Europa e soprattutto di evitare anche all'Italia un pericolo maggiore perché se si affermasse il principio che la forza può sostituire il diritto, in Europa per quanto ci riguarda, nessuno sarebbe al sicuro a partire dagli Stati limitrofi, penso su tutti la Lituania, l'Estonia, la Polonia, via via sarebbe un via libera che noi invece pensiamo debba essere circoscritto, limitato e respinto". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, lasciando palazzo Mezzanotte a Milano.

"In particolare gli aiuti militari, anche se noi poi di aiuti militari concreti abbiamo dato un contorno - ha aggiunto - servono a rendere possibili le trattative di pace che devono nascere, ma se non ci fosse la possibilità di resistere, cosa che hanno dimostrato eroicamente gli ucraini, a quest'ora avremmo avuto da tempo un'Ucraina occupata e la vittoria della forza".

Alla domanda sulle diverse posizioni della Lega ha risposto seccamente: "Io non sono la Lega".