ULTIME NOTIZIE 11 MAGGIO 2026

Ucraina, Kallas: veto su Schroeder, lobbista per aziende russe

Bruxelles, 11 mag. (askanews) - "Dare alla Russia l'opportunità di nominare un negoziatore a nostro nome, sapete, non sarebbe molto saggio", ha dichiarato oggi l'Alta rappresentante della Politica estera europea Kaja Kallas, riferendosi alle parole del presidente russo Vladimir Putin che suggeriva Gerhard Schroeder come possibile negoziatore per l'Ue.

"Credo che Schroeder sia stato il principale lobbista ad alto livello per aziende statali russe, quindi è chiaro perché Putin volesse quella persona: in pratica, sapete, si sarebbe seduto da entrambe le parti del tavolo", ha osservato Kallas.

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