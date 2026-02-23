Ucraina, Kallas: non si è raggiunta intesa su sanzioni contro Mosca

Milano, 23 feb. (askanews) - L'Unione Europea non è riuscita ad approvare il suo 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia, dopo che l'Ungheria ha posto il veto alla misura.

"Purtroppo non abbiamo raggiunto un accordo sul ventesimo pacchetto di sanzioni. Questo è un passo indietro e un messaggio che non volevamo inviare oggi, ma il lavoro continua", ha dichiarato l'Alta rappresentante della politica estera dell'Ue, Kaja Kallas, dopo una riunione del Consiglio Affari esteri.

Il pacchetto aveva lo scopo di inviare un "segnale forte" a Mosca prima del 24 febbraio, giorno in cui ricorre il quarto anniversario dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia.

Kallas ha poi dichiarato dopo la riunione dei ministri degli Esteri dell'UE che è in contatto "a diversi livelli con i colleghi ungheresi e slovacchi affinché procedano con questo pacchetto".