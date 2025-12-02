ULTIME NOTIZIE 02 DICEMBRE 2025

Ucraina, iniziati i colloqui fra Putin e Witkoff al Cremlino

Milano, 2 dic. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha accolto al Cremlino l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff per discutere l'accordo per porre fine alla guerra in Ucraina.

All'incontro spono presenti da parte russa il consigliere diplomatico Yuri Ushakov e il capo del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) e inviato speciale del presidente russo per la cooperazione economica con i Paesi stranieri Kirill Dmitriev.

"Sono contenta di vederlo", ha detto Putin a Witkoff dandogli il benvenuto al Cremlino. "Che splendida città è Mosca", gli ha risposto Witkoff che prima di arrivre al Cremlino ha fatto una passeggiata sulla Piazza Rossa con Jared Kushner e Kirill Dmitriev.

