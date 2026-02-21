ULTIME NOTIZIE 21 FEBBRAIO 2026

Ucraina, in migliaia sfilano a Parigi a 4 anni dall'invasione russa

Parigi, 21 feb. (askanews) - Un migliaio di persone hanno manifestato a Parigi in vista del quarto anniversario dell'invasione russa in Ucraina (24 febbraio 2022). "Da quattro anni il popolo ucraino dimostra con il suo eroismo e il suo coraggio di essere pronto a lottare per la propria libertà e per la nostra - ha dichiarato ad Afp l'eurodeputato francese e saggista Raphael Gluksmann - E da quattro anni l'Occidente in generale tergiversa sull'aiuto da fornire alla resistenza ucraina. Questa marcia serve quindi a dimostrare agli ucraini che non sono soli, che da parte nostra non c'è alcuna forma di stanchezza, che siamo con il popolo ucraino e che è ora, è ora che l'Europa aiuti l'Ucraina molto più di quanto non stia facendo oggi".

