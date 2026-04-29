ULTIME NOTIZIE 29 APRILE 2026

Ucraina, il salvataggio di una donna e i suoi gatti visto dalla bodycam

Kramatorsk, 29 apr. (askanews) - Le immagini riprese da una telecamera indossata da un vigile del fuoco ucraino mostrano il salvataggio di una donna e dei suoi gatti, portati fuori da un appartamento pieno di fumo, dopo che un attacco con droni russo ha colpito un edificio residenziale di nove piani a Kramatorsk, provocando un incendio e impedendo alla donna di uscire da sola. I

"Dove sei", urla il pompiere avanzando fra le stanze a tentoni. "Sono qui", risponde la donna per guidarlo. "Arrivo, arrivo, arrivo", risponde il soccorritore che poi scorta fuori la donna non prima di aver preso anche il trasportino con i suoi gatti.

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