ULTIME NOTIZIE 23 APRILE 2026

Ucraina, il principe Harry in visita a sorpresa a Kiev

Kiev, 23 apr. (askanews) - Il principe Harry è arrivato giovedì alla stazione ferroviaria di Kiev per una visita a sorpresa. Il duca di Sussex, secondogenito di re Carlo III, ha visitato l'Ucraina diverse volte dal 2022 per dare sostegno ai soldati che combattono contro l'invasione russa. Le immagini sono state diffuse dalla compagnia ferroviaria nazionale ucraina Ukrzaliznytsia.

Durante la visita di due giorni, Harry visiterà l'Halo Trust, un'organizzazione benefica per lo sminamento che era sostenuta da sua madre, la Principessa Diana, secondo l'emittente britannica ITV.

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