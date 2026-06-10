Ucraina, il capo dei droni: Così colpiamo più uomini di Mosca

Località sconosciuta, 10 giu. (askanews) - Robert "Madyar" Brovdi guida le forze ucraine dei sistemi senza pilota. Ex imprenditore nell'export di cereali, si è arruolato dopo l'invasione russa e nel 2022 ha fondato l'unità di droni "Gli uccelli di Madyar". Nel 2025 Volodymyr Zelensky lo ha nominato comandante delle forze ucraine dei sistemi senza pilota.

Secondo l'Agenzia France Press, Brovdi ha orchestrato alcune delle principali operazioni ucraine a lungo raggio contro siti petroliferi e militari in Russia.

La sua strategia è aritmetica: usare i droni per infliggere perdite superiori al ritmo con cui Mosca manda nuovi uomini al fronte.

"La scelta di dare priorità ai soldati russi si basa sulla matematica: Putin - spiega Brovdi - può reclutare ogni mese solo un numero limitato di militari a contratto per le sue operazioni e, dal nostro punto di vista, per la guerra contro l'Ucraina. Quel numero deve essere superato dai fanti messi fuori combattimento esclusivamente dai sistemi aerei senza equipaggio, cioè dai droni".

"Lo Standard 10 - prosegue - prevede che ogni squadra d'attacco delle Forze armate ucraine, in 15-20 giorni di missioni al mese sulle proprie posizioni, metta fuori combattimento appena 10 fanti nemici. Se ogni squadra raggiunge questo obiettivo, le perdite inflitte superano del doppio il numero di fanti che Putin manda ogni mese al fronte".