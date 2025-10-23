Ucraina, il Belgio avverte sui beni russi congelati: è rischioso

Bruxelles, 23 ott. (askanews) - Il primo ministro belga Bart De Wever, arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles, ha avvertito che potrebbe opporsi ai piani per un nuovo prestito da 140 miliardi di euro per l'Ucraina utilizzando beni russi congelati.

De Wever ha espresso la propria preoccupazione per le conseguenze del Belgio qualora venisse presa una decisione europea in questo senso: "I rischi sono enormi. Dobbiamo affrontarli tutti insieme, altrimenti non inizieremo nemmeno", ha dichiarato, chiedendo "garanzie da parte di tutti gli Stati membri per il rimborso alla Russia quando necessario".

De Wever ha chiesto che anche gli altri Paesi "devono muoversi con il Belgio, sennò il Belgio sarà l'unico bersaglio delle controsanzioni russe".

"Abbiamo scritto le nostre condizioni in modo chiaro. O accettano quel testo, o farò tutto il possibile, politicamente e giuridicamente, a livello europeo e nazionale, per bloccare questa decisione", ha sostenuto il primo ministro belga.