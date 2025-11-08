ULTIME NOTIZIE 08 NOVEMBRE 2025

Ucraina, i soccorsi dopo un raid russo su un edificio residenziale

Dnipro (Ucraina), 8 nov. (askanews) - I servizi di emergenza ucraini aiutano a evacuare i residenti di un edificio di nove piani nella città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, dopo che è stato colpito da un drone russo, uccidendo una persona e ferendone almeno altre dieci, tra cui due bambini.

Il raid fa parte di un massiccio attacco russo ha colpito le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, provocando interruzioni di corrente in diverse regioni, hanno riferito sabato le autorità di Kyiv. Negli ultimi mesi la Russi ha intensificato i suoi attacchi alle infrastrutture energetiche in Ucraina, danneggiando gli impianti di gas naturale che producono il principale combustibile per il riscaldamento nel Paese.

