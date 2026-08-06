Ucraina, i droni colpiscono una nave mercantile nel Mar Nero

Milano, 6 ago. (askanews) - Una nave mercantile nel Mar Nero, vicino alla città di Odessa, nell'Ucraina meridionale, è stata attaccata da droni come si vede nelle immagini. "Ieri sera, droni hanno attaccato due navi mercantili che trasportavano rifornimenti militari nel Mar Nero a sud e a est di Odessa", ha affermato il ministero della Difesa russo.

A più di quattro anni dall'inizio dell'offensiva russa su larga scala contro l'Ucraina, la diplomazia è in una fase di stallo ed entrambi i paesi stanno intensificando i loro attacchi a lungo raggio, con conseguente aumento del numero di vittime civili.