Ucraina, i droni ambulanza salvano i soldati feriti al fronte

Milano, 2 nov. (askanews) - La guerra in Ucraina si combatte anche sul fronte dei soccorsi. Non è una novità l'impiego da parte di Kiev dei droni per evacuare i soldati feriti, ma ora arrivano nuovi risultati dal campo. L'azienda ucraina Skyfall ha annunciato di aver portato a termine con successo alcune missioni con Stargate, un drone ambulanza capace di trasportare una persona lontano dalla linea del fronte.

Un sistema pensato per intervenire dove i tradizionali mezzi di soccorso non riescono più ad arrivare. "Al momento la linea del fronte è estremamente satura di mine e di droni nemici, e questo rende molto difficile evacuare con i metodi tradizionali. A un certo punto, l'evacuazione aerea può diventare l'ultima possibilità per portare via una persona direttamente dalla prima linea", ha spiegato un portavoce dell'azienda.

Stargate può raggiungere una velocità di 105 chilometri orari trasportando una persona, con un raggio d'azione di 15 chilometri e un'autonomia complessiva di 30 chilometri tra andata e ritorno. Il drone, sviluppato in circa un anno, è già stato impiegato in operazioni reali.

"Stargate è già stato utilizzato con successo in missioni sulla linea del fronte. Due soldati sono stati evacuati dal campo di battaglia grazie al drone e si stanno riprendendo".

Un'ulteriore applicazione della tecnologia dei droni in un conflitto in cui anche il recupero dei feriti è diventato sempre più difficile e rischioso.