Ucraina, ecco le "gabbie" che proteggono i blindati dai droni russi

Milano, 3 ott. (askanews) - Di fronte alla proliferazione di droni in prima linea, le brigate ucraine stanno costruendo gabbie attorno ai loro veicoli blindati per limitare i danni in caso di attacco. In queste immagini i soldati della 18esima Brigata della Guardia Nazionale stanno saldando e fissando gabbie ai veicoli in una località segreta nella regione di Donetsk. Il comandante Victor spiega che queste gabbie, prodotte nell'ultimo anno e mezzo, hanno "già salvato la vita a molte persone".

Dopo l'offensiva russa, "la quantità di equipaggiamento che necessita di riparazione e protezione è aumentata rispetto a sei mesi fa? Sì, è aumentata. Perché i droni nemici dotati di fibra ottica ora volano fino a 40 chilometri dietro di noi, il che significa che sempre più equipaggiamento deve essere protetto" dice.

L'Ucraina continua ad essere presa di mira da Mosca: proprio oggi un attacco aereo russo notturno contro i principali siti di produzione di gas dell'Ucraina nelle regioni di Poltava e Kharkiv. Ma come spiegato dal segretario generale della Nato, Mark Rutte, in seguito all'aggressione russa, l'Ucraina è molto avanti in termini di innovazione, intuizioni, ad esempio proprio in materia di tecnologia anti-droni. E la sua collaborazione è ancora più preziosa, dopo che diversi paesi dell'Alleanza hanno subito sconfinamenti di droni non meglio identificati.

