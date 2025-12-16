ULTIME NOTIZIE 16 DICEMBRE 2025

Ucraina, droni attaccano Zaporizhzhia, incendio in un palazzo

Kiev, 16 dic. (askanews) - I vigili del fuoco della città ucraina di Zaporizhzhia lavorano sulla scena dell'attacco di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale di nove piani, ferendo tre persone: un uomo è stato ferito da una scheggia e una donna è rimasta avvelenata dal monossido di carbonio. La città come noto, ospita la principale centrale nucleare ucraina che ha la più elevata produzione elettrica in Europa ed è tra gli impianti di produzione di energia più grandi del mondo. I soccorritori stanno attualmente lavorando sulla scena. Gli abitanti dei piani superiori vengono evacuati dai loro edifici.

Nella notte le truppe russe hanno inoltre lanciato nuovi attacchi nelle regioni di Dnipropetrovsk e Sumy, uccidendo due persone e ferendone un'altra.

ESTERI
