Ucraina, drone russo contro un treno passeggeri: due morti

Odessa (Ucraina), 13 ago. (askanews) - Nelle immagini diffuse dai servizi d'emergenza ucraini, i soccorritori al lavoro per evacuare i passeggeri dopo un attacco con drone russo contro un treno nella regione di Odessa, nel Sud dell'Ucraina; recuperati i propri bagagli, vengono fatti salire sui bus e portati in salvo.

Nell'attacco, ha riferito Oleksandr Pertsovsky, direttore delle ferrovie nazionali ucraine, il macchinista e il suo assistente sono rimasti uccisi.

A fine gennaio un altro attacco russo contro un treno passeggeri nella regione di Kharkiv aveva provocato almeno cinque morti. Le autorità ucraine denunciano da mesi un aumento degli attacchi contro le infrastrutture ferroviarie, in particolare nelle aree più vicine al fronte.