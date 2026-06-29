Ucraina, drone russo colpisce un minibus. Due morti

Milano, 29 giu. (askanews) - Agenti di polizia intervengono sul luogo di un attacco russo, che ha causato la morte di due persone nella città meridionale di Zaporizhzhia e di altre cinque nella città centrale di Dnipro. Secondo le autorità, almeno una ventina di persone sono rimaste ferite in tutta l'Ucraina. Sia la Russia che l'Ucraina hanno intensificato gli attacchi aerei negli ultimi mesi, poiché i negoziati, fermi da quattro anni, non hanno portato ad alcun progresso sulla fine della guerra. Nelle immagini diffuse dai servizi di emergenza ucraina un bus centrato e distrutto da un attacco russo con drone a Zaporizhzhia.