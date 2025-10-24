ULTIME NOTIZIE 24 OTTOBRE 2025

Ucraina, Costa: impegno Ue a sostegno finanziario per due anni

Milano, 24 ott. (askanews) - I leader dell'Unione Europea si impegnano a garantire sostegno finanziario all'Ucraina per i prossimi due anni, mentre sono in corso i lavori sulle opzioni legali e tecniche per sostenere il bilancio e le esigenze di difesa del paese devastato dalla guerra.

"I leader europei si sono impegnati a garantire che il fabbisogno finanziario dell'Ucraina sia coperto per i prossimi due anni. Abbiamo chiesto alla Commissione di presentare delle opzioni il prima possibile, in modo che l'Ucraina disponga delle risorse necessarie per continuare a difendersi e lottare per una pace giusta e duratura nel 2026 e nel 2027, se necessario. La Russia dovrebbe prenderne atto", ha dichiarato il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.

