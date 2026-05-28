ULTIME NOTIZIE 28 MAGGIO 2026

Ucraina, Conte: non può entrare adesso in Europa, no condizioni

Roma, 28 mag. (askanews) - "L'Ucraina non può entrare adesso in Europa, non ci sono le condizioni. C'è un problema serio, l'Europa a 27 oggi è sparita, che non ha voce e che nelle crisi internazionali non è pervenuta. C'è un deficit politico che riguarda anche le regole di funzionamento. Prevedere altri nuovi Paesi senza rivedere il quadro è una soluzione non raccomandabile". Così il presidente M5s, Giuseppe Conte, incontrando i cronisti davanti a Montecitorio.

"Per essere ricompresi in Europa bisogna fare un lungo percorso impegnativo di adeguamento della legislazione. Come richiesto per esempio ai paesi dei Balcani. Fare entrare adesso l'Ucraina non è all'ordine del giorno", ha aggiunto.

"Il mutuo soccorso previsto dal Trattato ci porterebbe in guerra contro la Russia domani mattina. A questo proposito domando: possibile che l'Europa non abbia ancora trovato un negoziatore? Ancora adesso sono riuniti a Cipro e non c'è nessuna soluzione. Lavoriamo ai problemi più urgenti e cerchiamo di programmare il futuro dell'Europa senza andare avanti in modo random con provvedimenti estemporanei".

"Per l'Ucraina e altri Paesi si può pensare a uno statuto di partner privilegiato, godendo di benefici reciprocamente", ha detto ancora.

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