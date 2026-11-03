ULTIME NOTIZIE 03 NOVEMBRE 2026

Ucraina, Conte: governo assente da tavoli ma spende 14mld in armi

Roma, 3 nov. (askanews) - "Il nostro governo è assente dai tavoli che contano dove si decide il futuro della guerra in Ucraina, ma è ben concentrato invece quando si tratta di programmare 14 miliardi nel biennio per spese aggiuntive su armi e difesa". Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, a margine della presentazione del libro 'L'internazionale della terra di Giuseppe De Marzo, a Palazzo Valentini a Roma.

Nel frattempo "tagliano completamente e molto dolorosamente per quanto riguarda le pensioni, la scuola, la sanità pubblica che boccheggia. Ce lo dicono anche le regioni di centrodestra che in questo modo non si riducono le liste d'attesa", ha evidenziato Conte.

"Anche la popolazione, le famiglie, il ceto medio sono completamente sopraffatte da rincari e tasse e il governo che fa? Programma con la legge di bilancio delle mancette elettorali e con le targhe personalizzate. Questa è l'Italia che vogliono", ha proseguito Conte.

"Dobbiamo assolutamente cambiare registro e dobbiamo far crescere questo Paese nel segno dell'equità, nel segno di uno sviluppo sostenibile di uno sviluppo sociale", ha sottolineato Conte.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi