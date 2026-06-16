ULTIME NOTIZIE 16 GIUGNO 2026

Ucraina, Cina respinge le accuse Ue di aver addestrato soldati russi

Roma, 16 giu. (askanews) - Pechino respinge le accuse europee secondo cui la Cina avrebbe addestrato soldati russi successivamente schierati in Ucraina, mentre la responsabile della diplomazia dell'UE, Kaja Kallas, ha affermato che l'Unione dispone di "informazioni verificate" al riguardo. Lin Jian, portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese:

"(In merito alle accuse dell'UE secondo cui la Cina avrebbe addestrato soldati russi che hanno combattuto in Ucraina) Queste accuse sono prive di qualsiasi fondamento fattuale. Si tratta di pura e semplice calunnia e denigrazione".

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