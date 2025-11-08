ULTIME NOTIZIE 08 NOVEMBRE 2025

Ucraina, cagnolina estratta viva dalle macerie dopo l'attacco russo

Dnipro (Ucraina), 8 nov. (askanews) - Michelle, una piccola Yorkshire Terrier, è stata estratta viva dalle macerie di un edificio residenziale di nove piani a Dnipro, nell'Ucraina orientale, colpito durante la notte da un drone russo. Secondo i soccorritori ucraini, che hanno girato le immagini, la proprietaria di Michelle è ancora ricoverata in ospedale dopo essere rimasta ferita durante l'attacco che ha causato quattro morti e più di 10 feriti, tra cui due bambini. La cagnolina è stata quindi affidata a dei conoscenti. Le unità cinofile del Servizio di emergenza statale ucraino hanno esaminato Michelle che, a un primo esam, non sembra ferita.

