Ucraina, Barrot: Francia sostiene creazione tribunale speciale

Milano, 20 apr. (askanews) - La Francia sostiene l'istituzione di un tribunale speciale per processare l'invasione russa dell'Ucraina, a complemento della Corte penale internazionale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Parigi, Jean-Noel Barrot. "La Francia entrerà a far parte del comitato direttivo del tribunale speciale, la cui creazione speriamo venga finalizzata durante la riunione ministeriale di Chisinau del 14 e 15 maggio", ha aggiunto il titolare del Quai d'Orsay in un discorso all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Apce) a Strasburgo.

La Commissione europea ha annunciato a fine marzo di aver avviato il processo per diventare membro fondatore di questo tribunale, che ha il compito di processare alti funzionari politici e militari russi per "il crimine di aggressione contro l'Ucraina".

Barrot ha elogiato l'operato dell'Apce, che conta 46 stati membri, definendola "la coscienza democratica dell'Europa" e "la voce dei suoi cittadini".

"A riprova di questo, cito il ruolo che avete svolto nel contribuire direttamente, nel marzo 2022, all'espulsione della Russia dal Consiglio d'Europa", ha osservato. "Grazie a voi, il Consiglio ha assunto un ruolo guida negli sforzi per ottenere giustizia per l'Ucraina e il suo popolo. Questi sforzi hanno portato, già nel 2023, all'istituzione del Registro dei Danni, il primo pilastro del meccanismo di risarcimento richiesto dall'Ucraina", ha proseguito il ministro.

Ma le riparazioni non bastano. "I leader russi dovranno rispondere delle loro azioni", ha insistito. "Non solo per i massacri commessi a Butcha e Mariupol, le deportazioni di bambini, gli attacchi contro i civili, l'omicidio di giornalisti e tutti i crimini di guerra, ma anche per la pianificazione e l'esecuzione di questa guerra ingiustificabile e ingiustificabile di aggressione coloniale", ha sottolineato Barrot.