Ucraina, attacco russo uccide una famiglia di 4 persone a Sumy

Roma, 30 set. (askanews) - Nelle immagini, un edificio residenziale distrutto a Chernechchya, nella regione di Sumy, in Ucraina, dopo un attacco di un drone russo, in cui sono morte quattro persone, una coppia e i loro due bambini piccoli.

Il capo dell'Amministrazione Militare Regionale di Sumy, Oleh Hryhorov, ha riferito tramite i social che l'attacco è avvenuto durante la notte. Il drone ha preso di mira direttamente l'abitazione della famiglia, dove la coppia viveva con i loro due figli, di 6 e 4 anni. I soccorritori hanno recuperato i corpi di tutte e quattro le vittime dalle macerie.

Intanto, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accogliendo il segretario generale della Nato Mark Rutte a una riunione sulla sicurezza del Collegio dei commissari Ue a Bruxelles ha detto che un'azione "decisiva" occidentale potrebbe "rappresentare una svolta" nel conflitto russo-ucraino.

"L'Ucraina continua a resistere sul campo di battaglia, senza praticamente cedere territorio quest'anno. E' un risultato notevole - ha detto - sapete che, negli ultimi mille giorni, la Russia ha conquistato solo l'1% del territorio ucraino già occupato. E questo nonostante più di un quarto di milione di vite russe perse in battaglia. La Russia, inoltre, è sempre più sotto pressione economica: i tassi di interesse sono al 17%, l'inflazione è ben oltre il 10%. Credo fermamente che siamo in un momento in cui un'azione decisiva da parte nostra può rappresentare una svolta in questo conflitto", ha affermato.

