Ucraina, attacco russo uccide due teenager a Zaporizhzhia

Kiev, 4 feb. (askanews) - Un attacco russo sulla città ucraina di Zaporizhzhia ha ucciso un uomo e una donna, entrambi di 18 anni, secondo le autorità, che hanno anche dichiarato che altri otto sono rimasti feriti.

La Russia ha lanciato l'attacco "più potente" finora quest'anno contro gli impianti energetici ucraini devastati durante la notte, ha dichiarato Kiev, lasciando centinaia di migliaia di persone senza riscaldamento a temperature glaciali in vista dei colloqui per porre fine alla guerra che dura ormai da quattro anni.

Nelle immagini anche il segretario generale della Nato Mark Rutte, ieri in Ucraina e qui con il ministro dell'Energia ucraino Denys Shmyhal impegnato nella visita a una centrale termoelettrica di Kiev.