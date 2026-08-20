Ucraina, attacco russo su Kiev: 13 morti e 40 feriti

Kiev, 20 ago. (askanews) - Tredici morti e circa quaranta feriti tra Kiev e la sua regione dopo un attacco russo notturno con missili balistici, missili da crociera e droni. Nella capitale sono stati colpiti edifici residenziali, tra cui un palazzo di nove piani. Danneggiati anche un ospedale pediatrico e una scuola.

Le squadre di soccorso hanno lavorato tutta la notte tra macerie e veicoli distrutti. Secondo l'Onu, negli ultimi mesi la guerra ha fatto più vittime tra la popolazione civile che in qualsiasi altra fase dall'inizio dell'invasione russa.

Nella regione di Odessa, droni russi hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. A Chernihiv sono state prese di mira infrastrutture del gas.

Zelensky accusa Mosca di puntare all'escalation e chiede una risposta più forte dagli alleati. Il nodo restano i sistemi Patriot. "Ogni missile in più salva vite", ha scritto.

Intanto ad ovest Polonia ha mobilitato la propria aviazione per prevenire incidenti nello spazio aereo nazionale. In Romania, due caccia spagnoli e un elicottero romeno hanno monitorato l'area di confine con l'Ucraina. Un drone è entrato nello spazio aereo romeno prima di cadere in una zona disabitata.

Nella stessa notte, Mosca ha denunciato il lancio di 250 droni verso la regione della capitale russa.