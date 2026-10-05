Ucraina, attacco russo su Kharkiv: 5 morti e oltre 50 feriti

Kharkiv (Ucraina), 5 ott. (askanews) - Nelle immagini dei servizi d'emergenza ucraini, i soccorritori al lavoro e gli edifici di Kharkiv ridotti in macerie dopo un attacco russo che ha colpito la seconda città più grande dell'Ucraina, uccidendo almeno cinque persone e ferendone oltre 50. Secondo l'ultimo bilancio fornito dal sindaco Ihor Terekhov, tra i feriti ci sono anche tre bambini.

Almeno tre bombe aeree guidate sono state coinvolte negli attacchi, che hanno colpito un grattacielo residenziale e un'area industriale, ha riferito sui social il governatore regionale Oleg Synegubov che ha parlato inoltre di "danni ingenti" e ha segnalato decine di edifici residenziali danneggiati.

Mosca nega di aver preso di mira le infrastrutture civili ma nelle ultime settimane si sono intensificati i bombardamenti mortali sulle città ucraine. A Kiev sono state colpite infrastrutture chiave, compresi i ponti, bloccando il traffico nella capitale ucraina.