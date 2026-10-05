ULTIME NOTIZIE 05 OTTOBRE 2026

Ucraina, attacco russo su Kharkiv: 5 morti e oltre 50 feriti

Kharkiv (Ucraina), 5 ott. (askanews) - Nelle immagini dei servizi d'emergenza ucraini, i soccorritori al lavoro e gli edifici di Kharkiv ridotti in macerie dopo un attacco russo che ha colpito la seconda città più grande dell'Ucraina, uccidendo almeno cinque persone e ferendone oltre 50. Secondo l'ultimo bilancio fornito dal sindaco Ihor Terekhov, tra i feriti ci sono anche tre bambini.

Almeno tre bombe aeree guidate sono state coinvolte negli attacchi, che hanno colpito un grattacielo residenziale e un'area industriale, ha riferito sui social il governatore regionale Oleg Synegubov che ha parlato inoltre di "danni ingenti" e ha segnalato decine di edifici residenziali danneggiati.

Mosca nega di aver preso di mira le infrastrutture civili ma nelle ultime settimane si sono intensificati i bombardamenti mortali sulle città ucraine. A Kiev sono state colpite infrastrutture chiave, compresi i ponti, bloccando il traffico nella capitale ucraina.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi