ULTIME NOTIZIE 18 AGOSTO 2026

Ucraina: attacco russo nella regione di Kharkiv, 10 morti e 18 feriti

Pechenegy (Ucraina), 18 ago. (askanews) - L'esercito russo ha lanciato un attacco missilistico contro Pechenegy, nella regione ucraina di Kharkiv.

Secondo le prime informazioni diffuse dal capo dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv, Oleg Synegubov, dieci persone sono state uccise e diciotto ferite. Le squadre di emergenza hanno spento gli incendi sul posto, dove le operazioni di soccorso continuano.

"Risponderemo sicuramente a questo attacco russo" a Pechenegy, nella regione di Kharkiv. "Ed è altrettanto importante che i nostri partner affianchino alla nostra risposta militare leale le loro azioni di pressione sulla Russia e di sostegno all'Ucraina". È quanto ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram, confermando la morte di dieci persone.

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