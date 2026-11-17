Kiev, 17 nov. (askanews) - Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, mostra in questo video due ponti della capitale ucraina danneggiati da un attacco balistico russo.

"Due ponti sono stati danneggiati nella capitale a seguito di un attacco balistico nemico - dice - In questo momento, gli esperti stanno ispezionando il Ponte Nord per valutare l'entità dei danni e solo dopo le loro conclusioni sapremo quando potremo riaprirlo al traffico. Anche sul Ponte Sud si sta valutando l'entità dei danni e gli interventi necessari. Il traffico su entrambe le strutture è attualmente interrotto. Forniremo aggiornamenti tempestivi. I servizi municipali sono già all'opera. Stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare il traffico il più rapidamente possibile".