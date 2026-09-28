Ucraina, attacchi sulle regioni di Kharkiv e Kiev: almeno 3 morti

Kharkiv, 28 set. (askanews) - Nelle immagini dei servizi d'emergenza ucraini, oltre 30 persone vengono portare via da un edificio residenziale di nove piani nel distretto di Saltivka a Kharkiv, nel Nord-Est dell'Ucraina, danneggiato durante un attacco russo che ha colpito due quartieri: almeno 28 persone sono rimaste ferite, tra cui nove bambini, ha denunciato l'ufficio del procuratore regionale.

In un altro attacco nella regione di Kiev, tre persone sono state uccise e altre otto sono rimaste ferite, ha riportato il capo dell'amministrazione militare regionale di Kiev, Timur Tkachenko.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che Russia ha attaccato le regioni ucraine "per tutta la notte e fino al mattino". "Ringrazio tutti coloro che non rimangono in silenzio di fronte a ciò che sta accadendo in Ucraina e tutti coloro che stanno preparando concreti pacchetti di sostegno per il nostro Paese. Servono decisioni chiare. Difesa aerea, sostegno al settore energetico e aiuti per coprire i deficit di bilancio: sono queste le cose che oggi stanno realmente rafforzando l'Ucraina e aiutando la nostra popolazione a resistere", ha concluso il leader ucraino.