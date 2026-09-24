ULTIME NOTIZIE 24 SETTEMBRE 2026

Ucraina, attacchi su Kiev mentre Zelensky incontrava parlamentari Usa

Kiev, 24 set. (askanews) - Immagini dell'intervento dei soccorsi ucraini dopo una serie di attacchi russi che ha causato almeno due vittime, secondo le autorità. Questo nuovo attacco sarebbe avvenuto mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a New York incontrava membri del Congresso americano per chiedere un inasprimento delle sanzioni contro Mosca.

Almeno due le persone rimaste uccise nella serie di attacchi russi su Kiev, secondo giornalisti di Afp sul posto. Almeno una ventina le esplosioni udite, precedute da un avviso dell'aeronautica militare ucraina che segnalava l'arrivo di missili balistici russi diretti verso la città.

"La capitale è sotto attacco da parte di missili balistici. Restate nei rifugi!", ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko.

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