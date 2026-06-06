ULTIME NOTIZIE 06 GIUGNO 2026

Ucraina, attacchi russi sulla regione di Sumy: almeno un morto

Roma, 6 giu. (askanews) - Nelle immagini diffuse dai servizi d'emergenza ucraini si vedono i soccorritori al lavoro dopo gli ultimi attacchi russi che hanno provocato incendi in diverse località della regione di Sumy, provocando almeno un morto e un ferito, secondo il Servizio statale per le situazioni d'emergenza.

Una persona è stata uccisa a Khutir-Mykhailavsky dopo che è stato colpito un edificio residenziale a più piani, mentre un'altra è stata ferita durante un attacco contro un edificio non residenziale a Trostianets.

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