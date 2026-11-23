Kiev, 23 nov. (askanews) - Almeno 14 persone sono rimaste uccise in seguito ad attacchi russi nella regione di Kiev: dieci hanno perso la vita nel crollo parziale di un edificio residenziale, secondo l'ultimo bilancio fornito oggi dalle autorità.

Nella notte tra sabato e domenica, un attacco su Dymer, a Nord della capitale, ha colpito un edificio di cinque piani, causando almeno dieci vittime, secondo quanto riferito da Tymour Tkatchenko, capo dell'amministrazione militare della regione di Kiev. Il bilancio ha continuato ad aggravarsi con il passare delle ore. Secondo Tkatchenko, i soccorritori sono riusciti a estrarre vive dalle macerie un bambino e una donna di 79 anni. Sempre secondo le autorità locali, altre tre persone sono rimaste uccise a Vychneve e un'altra a Bila Tserkva.

Secondo l'esercito ucraino, oltre 150 i droni russi lanciati durante la notte.