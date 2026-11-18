Odessa, 18 nov. (askanews) - Immagini diffuse dai servizi di soccorso ucraini mostrano soccorritori e vigili del fuoco al lavoro sul luogo degli attacchi russi. Secondo il Servizio statale per le situazioni di emergenza (DSNS) dell'Ucraina, almeno quattro persone sono morte e nove sono rimaste ferite in due distinti attacchi nel centro della città. Gli attacchi hanno colpito, tra l'altro, un edificio residenziale e un centro educativo, ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare cittadina, Serhiy Lysak.