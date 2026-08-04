Ucraina, attacchi russi a Sumy, Kiev prende di mira sedi Wildberries

Roma, 4 ago. (askanews) - Nell'Ucraina centrale si sono tenuti lunedì i funerali di cinque persone della stessa famiglia, "spazzata via" da un attacco aereo russo alla fine di luglio, mentre Mosca continuava a bombardare la regione. Secondo le autorità ucraine, il 30 luglio un missile balistico Iskander ha colpito in pieno l'abitazione della famiglia a Kryvyi Rih, città natale del presidente Volodymyr Zelensky. Le bare delle cinque vittime sono state portate in una piccola chiesa del paese, alla presenza di una folla di diverse decine di persone, secondo un giornalista di Afp sul posto.

Proseguono gli attacchi russi: nelle immagini i soccorritori intervengono a Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, dove almeno tre persone sono morte, secondo l'amministrazione militare della città.

Intanto è salito a 7 il bilancio delle vittime, tra cui tre bambini, e oltre 40 feriti, provocati dalla caduta di un drone ucraino ad Arkhipo-Ossipovka, località situata sulla costa del Mar Nero, secondo quanto riferito dal governatore regionale di Krasnodar, Veniamine Kondratiev.

E proseguono gli attacchi di Kiev contro le sedi del colosso russo dell'e-commerce, Wildberries, dove, secondo gli ucraini i russi custodiscono componenti per droni. Da metà luglio, l'Ucraina avrebbe colpito una ventina di siti appartenenti a Wildberries.