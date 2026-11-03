ULTIME NOTIZIE 03 NOVEMBRE 2026

Ucraina, attacchi dopo tregua. A Dnipro 9 persone estratte da macerie

Dnipro (Ucraina), 3 nov. (askanews) - Nelle immagini fornite dai servizi d'emergenza ucraini si vedono i vigili del fuoco che estraggono nove persone dalle macerie dopo un attacco russo a Dnipro, nell'oblast di Dnipropetrovsk, che ha parzialmente distrutto edifici residenziali e un edificio amministrativo. Almeno cinque i feriti; si cercano altre persone rimaste nelle strutture colpite, dove si sono sviluppati incendi.

Diversi gli attacchi notturni sull'Ucraina dopo il breve cessate il fuoco a Oleshky per consentire l'evacuazione della popolazione civile e la consegna di aiuti essenziali. Terminata la tregua, la Russia ha lanciato più di 60 missili e 289 droni ha riferito l'aeronautica militare ucraina su Facebook.

È stato preso di mira un villaggio a Zaporizhzhia, almeno 29 i morti; nella città nordorientale di Kharkiv, il capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Synegubov ha dichiarato che un attacco russo ha colpito una struttura medica, ferendo 25 persone e costringendo circa 200 pazienti a evacuare. L'esercito ha lanciato l'allarme per il possibile arrivo di missili balistici anche sulla capitale Kiev e Sumy. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso a Berlino dove incontrerà il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

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