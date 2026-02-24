ULTIME NOTIZIE 24 FEBBRAIO 2026

Ucraina, analista dell'IISS: "Senza svolta politica stallo militare"

Londra, 24 feb. (askanews) - A quattro anni dall'invasione russa dell'Ucraina, il conflitto resta bloccato sul piano militare e politico. È la valutazione dell'International Institute for Strategic Studies, che a Londra ha presentato l'edizione 2026 di "The Military Balance".

Secondo Ruben Stewart, Senior Fellow Land Warfare, International Institute for Strategic Studies, "lo stallo tra le due parti è sia militare sia politico. Nell'ultimo anno la Russia ha conquistato tra lo 0,8 e l'1 per cento del territorio ucraino, ma a un costo enorme in termini di perdite. In quattro anni le perdite russe sono stimate in circa 1,2 milioni tra morti, feriti o prigionieri. Circa 400mila di queste solo nel 2025".

"Sul piano politico - osserva Stewart - non si registrano cambiamenti negli obiettivi massimalisti di Putin. Abbiamo valutato che, salvo una svolta politica, la situazione militare sul terreno non cambierà e continueremo a vedere entrambe le parti impegnate in una guerra di logoramento per piccoli centri abitati o pochi chilometri quadrati alla volta", conclude l'analista.

