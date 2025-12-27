Ucraina, almeno due morti in attacco russo contro Kiev e suo oblast

Kiev, 27 dic. (askanews) - La Russia continua a bombardare Kiev con droni e missili durante la notte, mietendo vittime e interrompendo l'erogazione di energia elettrica a centinaia di migliaia di persone, in vista degli ultimi colloqui del presidente Volodymyr Zelensky con il leader statunitense Donald Trump. "Attualmente si contano un morto e oltre 20 feriti nella capitale Kiev. Nella regione, una decina di infrastrutture civili sono state colpite. Una persona è stata inoltre uccisa a Bila Tserkva". Lo ha reso noto Ihor Klymenko, ministro degli Interni dell'Ucraina ad interim.

"A Kiev, oltre dieci edifici residenziali sono stati danneggiati in diversi quartieri della città", ha precisato Ihor Klymenko.