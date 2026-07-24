ULTIME NOTIZIE 24 LUGLIO 2026

Ucraina, a Izium le strade coperte da reti anti-drone

Izium (Ucraina) , 24 lug. (askanews) - A Izium, nell'est dell'Ucraina, le strade principali sono coperte da reti anti-drone. Sotto le protezioni passano biciclette, pedoni, autobus. Anche le fermate dei mezzi pubblici sono riparate dalle reti. La città, nell'oblast di Kharkiv, vive con una minaccia sempre più vicina alle zone civili: quella dei droni, diventati una delle armi più usate della guerra.

Le reti vengono stese sopra le arterie principali per provare a proteggere spostamenti quotidiani, mezzi pubblici e punti di passaggio. Fuori dalla città, anche alcune strade della regione sono coperte dalle stesse protezioni.Campi di girasoli, autobus e file di reti: nell'est dell'Ucraina, anche muoversi in città è ormai parte della guerra.

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