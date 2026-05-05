ULTIME NOTIZIE 05 MAGGIO 2026

Ucraina, 12 morti in attacco russo sulla città di Zaporizhia

Zaporizhzhia (Ucraina), 5 mag. (askanews) - I servizi di emergenza stanno spegnendo gli incendi dopo che un attacco aereo russo sulla città ucraina di Zaporizhzhia ha causato la morte di almeno 12 persone, secondo quanto riferito dal governatore regionale Ivan Federov. La città è un importante snodo strategico nel sud-est del paese, e sede di una grande centrale nucleare, fin dall'inizio del conflitto al centro delle preoccupazioni della comunità internazionale per i rischi connessi ai bombardamenti di Mosca.

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