ULTIME NOTIZIE 30 AGOSTO 2025

Ucciso a Leopoli l'ex presidente del parlamento ucraino Andriy Paruby

Leopoli, 30 ago. (askanews) - L'Ucraina ha aperto un'inchiesta sull'omicidio di Andriy Paruby, ex presidente del Parlamento di Kiev e figura di spicco della rivoluzione pro-europea di Maidan nel 2014. Paruby è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco sabato a Leopoli, nell'ovest del Paese. Il sospetto è fuggito ed è stata lanciata una "operazione speciale" per rintracciarlo, secondo le autorità.

È stata aperta un'inchiesta per "omicidio", ha annunciato la procura, promettendo di stabilire le circostanze del crimine.

Paruby, 54 anni, era stato una figura centrale della rivoluzione pro-europea di Maidan Square e presidente del Parlamento ucraino dal 2016 al 2019. Nel 2014 era sopravvissuto a un tentativo di assassinio compiuto con una granata da combattimento, secondo i media ucraini.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato un "orribile omicidio" e promesso che "tutte le forze e i mezzi necessari" saranno impiegati per l'inchiesta.

