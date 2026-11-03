"Uccideremo Trump", a Teheran appare un enorme cartellone

Teheran, 3 nov. (askanews) - Mentre si rincorrono voci e sforzi diplomatici per convincere Iran e Usa a negoziare e impedire la ripresa dei combattimenti, a Teheran è apparso un enorme cartellone pubblicitario con una minaccia diretta al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Uccideremo Trump", recita la scritta accanto all'immagine del tycoon raffigurato dietro le sbarre con il capo chino.

Il cartellone sovrasta la trafficata piazza Enghelab, dove decine di persone si sono radunate sventolando bandiere rosse e portando striscioni con la scritta: "Ci sarà sangue" mentre chiedevano vendetta per il leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso negli attacchi di Usa e Israele il 28 febbraio scorso, che ha poi innescato il nuovo conflitto in Medio Oriente.

Su un altro manifesto sono apparsi il vicepresidente Usa JD Vance, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Trump e l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff con gli abiti rovinati e i volti insanguinati e sullo sfondo le bandiere israeliane e statunitensi logore.

La guerra con l'Iran e il conseguente aumento dei carburanti è tra le principali cause di malcontento nell'elettorato di Trump, chiamato a esprimersi alle elezioni di Midterm. Il presidente. Alla vigilia del voto, ha affermato che un accordo "potrebbe essere raggiunto".