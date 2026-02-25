Uber e Joby lanciano a Dubai il taxi aereo elettrico

Milano, 25 feb. (askanews) - Un taxi aereo prenotabile via app con pochi click. Uber e il produttore americano di aerei elettrici Joby Aviation hanno svelato il loro piano per lanciare un servizio di velivoli elettrici a decollo verticale (eVTOL) a Dubai entro la fine dell'anno.

Il servizio, che sarà integrato nell'app Uber, prevede l'impiego di un velivolo Joby: un taxi aereo completamente elettrico, con posto per quattro passeggeri, grandi finestrini panoramici e pilota commerciale certificato. il velivolo utilizza sei eliche orientabili per il decollo verticale e il passaggio al volo orizzontale e può raggiungere i 200 miglia orarie e volare fino a 100 miglia con una sola carica.

"Nel mondo odierno, la congestione è diventata un problema importante per ogni città. Con Joby stiamo costruendo un modo completamente nuovo di muoversi. Completamente elettrico, sostenibile, silenzioso e veloce", ha dichiarato Anthony Khoury, direttore generale di Joby Aviation negli Emirati Arabi. "Abbiamo iniziato con quattro vertiporti iniziali a Dubai ma la nostra visione è quella di avere vertiporti in tutta la città", ha concluso.

I primi passeggeri dovrebbero volare entro fine anno a Dubai. Negli Stati Uniti invece il servizio dovrà prima ottenere tutte le certificazioni richieste dalla Federal Aviation Administration. Joby ha già completato oltre 50.000 miglia di test di volo.