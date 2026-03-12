Tv, ad Rai Rossi: "Il sistema italiano garanzia libertà e pluralismo"

Roma, 12 mar. (askanews) - "Più che una campagna queste sono linee guida prodotte dall'Agcom" sulle Smart tv in Italia "che si legano a una campagna di sensibilizzazione molto importante perché il tentativo è quello di riuscire a far conciliare la grande evoluzione tecnologica in essere, nuovi modelli di distribuzione e di fruizione dei contenuti, con i nuovi sistemi tecnologici. E il valore importante della Rai, del servizio pubblico, e in più in generale del sistema televisivo e dei media italiano, che è garanzia di libertà, di pluralismo, di tutela dell'informazione corretta, di pluralità del racconto e quindi è un valore per la nostra democrazia". Lo ha detto l'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, a margine della tavola rotonda "Smart tv e telecomandi: la sfida della visibilità per l'emittenza nazionale e locale" organizzata da Confindustria a Roma, a proposito delle nuove regole che impongono un "carosello" sulla homepage delle piattaforme con accesso ai Servizi di interesse generale (Sig), cioè i grandi network come Rai, Mediaset e La7, oltre alle emittenti locali.