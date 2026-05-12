TuttoFood, Nuvola Zero premiata per la pasta senza carboidrati

Rho (Milano), 12 mag. (askanews) - Per un Paese che ha fatto dei primi piatti della tradizione un rito quotidiano, una pasta senza carboidrati sembra una contraddizione culturale. A TuttoFood 2026, invece, è diventata un prodotto premiato: Pasta Zero, marchio di Nuvola Zero, ha ricevuto il riconoscimento per l'innovazione di prodotto nel settore pasta ai Grocery&Consumi Awards.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da 78 buyer e operatori del settore, presieduta da Domenico Brisigotti, direttore generale di Coop Italia. La cerimonia si è tenuta all'Arepo Vision Arena di Fiera Milano.

"È una soddisfazione enorme - dice Cesare De Stefano, Ceo di Nuvola Zero - ma anche per l'impegno e la ricerca che c'è dietro a questo prodotto. Contate che la Pasta Zero è un nostro marchio registrato ed è un prodotto brevettato. È la prima pasta al mondo, made in Italy, con zero carboidrati, zero glutine, zero lieviti e zero lattosio; quindi è un prodotto pazzesco in cui abbiamo lavorato e studiato tanto".

La scommessa è portare la pasta anche verso pubblici che spesso devono limitarla o evitarla: diabetici, celiaci, persone con intolleranze, sportivi e consumatori attenti all'alimentazione. La differenza, spiega De Stefano, sta nella formulazione: una ricetta molto diversa dalla pasta tradizionale, coperta dai brevetti, pensata per togliere i carboidrati da un alimento che li rappresenta quasi per definizione.

"Rispetto a tutte le altre paste - spiega De Stefano - presenta un 85% di ingredienti diversi e completamente innovativi che non posso rivelare a causa dei brevetti. L'innovazione risiede proprio nello zero carboidrati".

A TuttoFood il premio arriva insieme alla curiosità del pubblico. Per De Stefano, la forza commerciale del prodotto nasce proprio dall'accostamento tra due parole che sembravano inconciliabili: pasta e zero carboidrati.

"Il premio lo dimostra: molto bene. Al nostro stand c'è un continuo assalto alla diligenza perché vedere 'zero carboidrati' associato alla pasta suscita grande curiosità. Sin dall'apertura della fiera, c'è gente che mangia costantemente pasta al nostro stand, con mia grande gioia. E' un continuo", conclude De Stefano.