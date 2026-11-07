Tutto pronto per la riapertura degli impianti per la stagione sciistica

Trento, 7 nov. (askanews) - Il 2026 è stato un anno d'oro per lo sci in Italia grazie al successo delle Olimpiadi. E così si guarda con fiducia all'imminente apertura della stagione sciistica. Di questo e di molto altro si parla a Ski Magazine, il programma di Floriano Omoboni, in onda su SportItalia giovedì 12 novembre alle 22, (diponibile anche sulla piattaforma sportoutdoor.tv visibile sul 4538 della smart tv Samsung Tv Plus) che da 28 anni racconta questo importante settore del turismo.

"La montagna italiana quest'anno ha vissuto un grande anno grazie alle Olimpiadi, una visibilità stratotroferica che sicuramente porta un grande turismo nei prossimi anni".

Tante le novità in arrivo per la nuova stagione.

"La grande novità è che si scia comunque grazie agli importanti innevamento artificiale. Apre la stagione Madonna di Campiglio con il 21 di novembre. Poi tutte le località sono pronte per l'inizio della stagione. Tanti hanno rinnovato alcuni dei propri impianti".

Il segreto di questo successo sta nell'innovazione e nella varietà dell'offerta.

"Le nostre Alpi sono le più appetibili, si mangia bene, si vive bene e quindi c'è tanta richiesta soprattutto da un turismo internazionale grazie alle Olimpiadi e all'offerta contenuta dei prezzi. In Svizzera, in Austria i prezzi sono stratosferici in Italia si scia ancora con dei prezzi giusti".

Determinante è l'eredità delle Olimpiadi di Milano Cortina.

"Per quanto riguarda gli impianti, dove sono stati finiti, sicuramente hanno una grande funzione. Penso allo Stadio del Salto a Predazzo, che ospita già a dicembre una tappa della Coppa del Mondo, sempre a Predazzo il villaggio degli atleti è diventato la nuova caserma della Guardia di Finanza per gli allievi finanzieri. Tesero ospiterà la tappa finale del Tour de Ski, il giro mondiale dello ski di fondo, quindi sicuramente una grande visibilità, una grande soddisfazione, quindi un grande risultato".

Negli anni è cambiato molto il modo di vivere la montagna che viene vissuta tutto l'anno e non più solo per gli sport invernali.

"Adesso c'è un vero proprio boom delle camminate, del trekking, del famoso outdoor per vivere la montagna sempre".

Ski Magazine ha seguito questa trasformazione e anche quest'anno continuerà, in 24 puntate, a raccontare il mondo della montagna, dello sci e dell'outdoor.