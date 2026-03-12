"Tutto l'amore che c'è", anteprima-video del nuovo singolo di Velluti

Roma, 12 mar. (askanews) - "Tutto L'Amore Che C'è" è il nuovo singolo di Velluti, in radio e in digitale dal 13 marzo. Un brano dalle sonorità morbide e avvolgenti che racconta l'amore in una dimensione allo stesso tempo intima e universale. La canzone nasce in uno spazio soffuso e personale: una storia d'amore che sembra attraversare una crisi, immersa in un sentimento di malinconia e in una lieve desolazione emotiva. Da qui, il racconto si apre progressivamente, trasformandosi in una riflessione più ampia su ciò che l'amore rappresenta davvero nell'immaginario dell'autore. "Tutto l'amore che c'è" celebra l'amore nella sua interezza e umanità, raccontando una storia apparentemente comune che racchiude, in realtà, uno spirito unico e profondamente personale.